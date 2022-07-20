توزيع هدية خادم الحرمين من المصاحف على حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة

وزّع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين من دولة اليمن الشقيقة عبر منفذ الوديعة.
وقال مدير عام فرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، اليوم الأربعاء: إن توزيع الهدية ضمن خطة الوزارة لحج هذا العام 1443هـ، إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة بتوزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد، بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على جميع الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.
وعبّر الحجاج عن سعادتهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين على كل الخدمات التي قدمت لضيوف الرحمن خلال قدومهم وحتى مغادرتهم.
وأوضح "العصيمي" أن الوزارة بذلت جميع الإمكانيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، في إطار العناية العظيمة والاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم، واتساقًا مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن.