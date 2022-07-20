توزيع هدية خادم الحرمين من المصاحف على حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة

وقال مدير عام فرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، اليوم الأربعاء: إن توزيع الهدية ضمن خطة الوزارة لحج هذا العام 1443هـ، إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة بتوزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد، بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على جميع الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.