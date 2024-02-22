"تعليم الطائف" تدشن جداريات لـ 15 من مديريها السابقين

دشن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الخميس، صور جداريات لمديري التعليم الذين تعاقبوا على قيادتها منذ تأسيسها، في بهو مبانيها التعليمية "الفيصلية، الحلقة الشرقية"، من 1376هـ إلى 1445هـ.
وقال المدير العام للتعليم في الطائف د. سعيد بن عبدالله الغامدي: إن نشر تلك الصور لمسة وفاء، وتخليدًا لإسهامات هؤلاء الرواد في تسجيل صفحات من تاريخ تعليم الطائف.
كما تأتي وفاء لمسيرة أولئك الذين رسخوا مبدأ التمسك بالقيم السامية، وأحدثوا أثرًا وتركوا إرثًا نحمله اليوم.
يذكر أن عدد المكرمين بلغ 15 شخصية من الذين قادوا إدارة تعليم الطائف خلال 70 عامًا.