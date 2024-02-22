"تعليم الطائف" تدشن جداريات لـ 15 من مديريها السابقين

دشن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الخميس، صور جداريات لمديري التعليم الذين تعاقبوا على قيادتها منذ تأسيسها، في بهو مبانيها التعليمية "الفيصلية، الحلقة الشرقية"، من 1376هـ إلى 1445هـ.