بمسيرة تاريخية وفعاليات متنوعة.. حوطة سدير تحتفل باليوم الوطني الـ93

احتفلت مدينة حوطة سدير باليوم الوطني السعودي الـ93 مساء السبت وسط حضور كبير من الأهالي والزوّار؛ إذ أقامت اللجنة المنظمة للفعاليات عددًا من الفعاليات والبرامج، منها إطلاق "مسيرة السيارات الكلاسيكية والخيول العربية الأصيلة".

وقد شهدت المسيرة الوطنية مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأهالي، وانطلقت من طريق الملك فهد وصولاً لموقع الاحتفال (متنزه الملك سلمان). كما قامت بلدية حوطة سدير بتجهيز متنزه الملك سلمان والمسرح المفتوح لإقامة فعاليات يوم الوطن، حيث حضرت العرضة السعودية في الاحتفال الذي تحت رعاية سعادة رئيس مركز حوطة سدير فهد بن صالح الزكري، ورئيس بلدية حوطة سدير الأستاذ محمد بن هيف بن جليغم، وبمشاركة عدد من مديري الجهات الحكومية والأهالي.