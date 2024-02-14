"أعمال" تطلق مشروع "ميسور" لإعادة تدوير الفائض من المنازل والشركات

وأوضح الدكتور خالد بن سعد المقرن رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من اهتمام الجمعية في تنمية وتدريب وتأهيل مستفيدي الجمعية ودعم مستفيدي الجهات الشريكة من "الأيتام والأرامل والأسر المتعفّفة"؛ من خلال خلق فرص عمل في مجال إعادة التدوير والصيانة وتعزيز مفهوم العمل الحر والابتكار.