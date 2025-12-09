“سقاية الأهلية” تشارك في ملتقى القطاع غير الربحي للبيئة والمياه والزراعة 2025

شاركت مؤسسة سقاية الأهلية في ملتقى القطاع غير الربحي الأول في البيئة والمياه والزراعة 2025، والذي يجمع الجهات والمنظمات الفاعلة بهدف تعزيز الأثر التنموي ورفع مستوى التكامل بين المبادرات الوطنية ذات العلاقة.

وجاءت مشاركة “سقاية” امتدادًا لرؤيتها في توسيع مجالات التعاون، حيث ركزت على التعريف بمشاريعها المستدامة في توفير المياه النقية للمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية تهدف إلى تعظيم الأثر وتوسيع نطاق المبادرات.

كما ساهمت المؤسسة في نقاشات حول مستقبل قطاع المياه في المملكة، واستعرضت أبرز الفرص والتحديات، وسبل تعزيز الاستدامة في تنفيذ المشاريع المائية.

وفي سياق أعمال الملتقى، وقّعت مؤسسة “سقاية” ثلاث اتفاقيات تعاون مع شركات رائدة في مجال توصيل الطلبات، وهي: “جاهز”، و”مرسول”، و”ذا شفز”، وذلك بهدف إتاحة التبرع لبرامج السقيا عبر التطبيقات الرقمية بشكل آمن وموثوق، بما يمكّن أفراد المجتمع من المشاركة بسهولة.

وتعد “سقاية الأهلية” من الجهات الرائدة في تنفيذ مشاريع المياه المستدامة، وتركّز في رسالتها على توفير مياه نقية وصالحة للشرب، مع الالتزام بمعايير الاستدامة والكفاءة التشغيلية لضمان أكبر أثر ممكن للمستفيدين.