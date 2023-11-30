"إرادة التوحد" بنجران تحتفل بـ"اليوم العالمي للطفل"
احتفلت جمعية "إرادة التوحد" بنجران، في مقرّها، مع مستفيديها وأسرهم، الخميس؛ باليوم العالمي للطفل، بالشراكة مع نادي العلاج الطبيعي بجامعة نجران.
تضمّن الاحتفالُ تنظيمَ أركان توعوية وتثقيفية بالعلاج الطبيعي ودوره وأهميته، وشرح أهم النصائح اللازمة للتعامل مع أطفال التوحد.
واستعرض الخدمات المقدمة من الجمعية لمستفيديها من جلسات اجتماعية ونفسية وتعديل سلوك ونطق وتخاطب. كما اشتمل الحفل على فعاليات ترفيهية وفنية ومسابقات.
وتهدف الاحتفالية إلى تفعيل الأيام العالمية وتوعية الأهالي والمجتمع بخدمات الجمعية وأهمية العلاج الطبيعي، والتدخل المبكر والإثراء المعرفي به من قبل المختصين الحاضرين من نادي العلاج الطبيعي.
وفي الختام كرمت الجمعية الجهات المشاركة في هذا الحفل نظير جهودهم المبذولة.
يذكر أن جمعية "إرادة التوحد" تسعى دائمًا إلى تعزيز جودة حياة أطفال التوحد، وتوفير الدعم اللازم لهم.
وتأتي مثل هذه الفعاليات لتسليط الضوء على البرامج والخدمات التي توفرها الجمعية، والتوعية المجتمعية باضطراب طيف التوحد.