"أمانة الطائف" تخصّص 450 معدّة للنظافة و69 مراقبًا لدعم الخطة الموسمية في رمضان

خصّصت أمانة الطائف 450 آلية ومعدّة للنظافة بالمحافظة لدعم خطة العمل الموسمية خلال شهر رمضان الجاري، وجرى تخصيص 69 مراقبًا ميدانيًّا للوقوف على أعمال فرق النظافة في كافة المواقع، وضمان كفاءة الإنجاز.
وتفصيلًا: كثّفت الخطة الرمضانية أعمال الرقابة والنظافة ودعم التجهيزات للتمشّي مع كثافة الإقبال على الأنشطة التجارية في الأسواق والمراكز والشوارع والمرافق الحيوية التجارية، التي يكثر ارتيادها من قبل الأهالي.
وتعمل 23 آلية داعمة للكنس الآلي بالشوارع على مدار الشهر، بما يسهل على فرق العمل التفرغ لنظافة الأحياء والمواقع التجارية والمتنفسات العامة ومواقع كثافة الارتياد، والارتقاء بخدمة النظافة في ظلّ تنامي مخرجات المنازل والمحلات والمرافق المختلفة من النفايات.
وتم نشر العمالة المتخصّصة والمشرفين والمراقبين بأعمال النظافة بالأحياء والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، وجرى تكثيف فترات العمل لاستمرار المحافظة على مستوى النظافة على مدار الساعة، ويتم نقل المخلفات إلى المردم الصحي، ومعالجتها عبر الضواغط وشاحنات النقل والحاويات الكبيرة، وهناك فرق مخصّصة لغسل الحاويات وتعقيمها.
وتضمّنت الخطة الموسمية برنامجًا للعمل أوقات الطوارئ، وتم تجهيز فرق متخصصة لسرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري في جميع الأوقات، وفي الحالات المطرية؛ للحفاظ على النظافة العامة من خلال استخدام المعدات والآليات الخاصة بالظروف المختلفة، وتتم أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لجميع هذه الأعمال، إضافة إلى إيجاد فرق لدعم البلديات الفرعية التي قد تحتاج إلى دعم، سواء بالمعدات أو الآليات أو العمالة خلال الموسم.
وأهابت أمانة الطائف بعموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهود المبذولة في هذا الصدد، والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية يتم التجاوز بها عبر التواصل مع منصة "بلدي"، وتطبيق "صوّر وأرسل"؛ لمعالجتها من قبل فرق العمل الميدانية.