"أمانة الطائف" تخصّص 450 معدّة للنظافة و69 مراقبًا لدعم الخطة الموسمية في رمضان

وتضمّنت الخطة الموسمية برنامجًا للعمل أوقات الطوارئ، وتم تجهيز فرق متخصصة لسرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري في جميع الأوقات، وفي الحالات المطرية؛ للحفاظ على النظافة العامة من خلال استخدام المعدات والآليات الخاصة بالظروف المختلفة، وتتم أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لجميع هذه الأعمال، إضافة إلى إيجاد فرق لدعم البلديات الفرعية التي قد تحتاج إلى دعم، سواء بالمعدات أو الآليات أو العمالة خلال الموسم.