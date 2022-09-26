محافظ ينبع يُسلم شهادات رخص قيادة "الوسائط البحرية" إلى 11 فتاة

سلّم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم الاثنين، شهادات رخص قيادة الوسائط البحرية إلى 11 فتاة بالمحافظة، بعد تجاوزهن البرنامج التدريبي النظري والعملي بالجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بينبع.
جاء ذلك بحضور مساعد قائد قطاع حرس الحدود بينبع العقيد عبدالله بن بركة البلوي، ووكيل المحافظة فيصل المطيري، ورئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بينبع حامد شليه الجهني، وبمشاركة الثروة السمكية وصندوق التنمية الزراعية، وإدارة التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بينبع.
يُذكر أن الفتيات اجتزن كل الاختبارات النظرية والعملية التي تمت من قبل قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، تحت إشراف كوادر نسائية عسكرية مدربة على تنفيذ مثل تلك الاختبارات.
وقال رئيس جمعية الصيادين "الجهني": إن البرنامج التدريبي أحد مستهدفات برنامج صياد الرؤية 2030م، والذي يهدف إلى تمكين الفتيات السعوديات من الالتحاق والاندماج بالأعمال البحرية والتي تهدف لتوطين المهن السياحية البحرية.