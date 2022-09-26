محافظ ينبع يُسلم شهادات رخص قيادة "الوسائط البحرية" إلى 11 فتاة

سلّم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم الاثنين، شهادات رخص قيادة الوسائط البحرية إلى 11 فتاة بالمحافظة، بعد تجاوزهن البرنامج التدريبي النظري والعملي بالجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بينبع.