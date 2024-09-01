"تعزيز" تطلق المؤتمر السنوي للتثقيف والتعزيز الصحي في مجال الصحة العامة‎

تعتزم الجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي، والتي تعد إحدى الجمعيات العلمية في جامعة الملك سعود، إقامة مؤتمر "تعزيز" السنوي في الرياض تحت عنوان "تحقيق رؤية المملكة في مجال تعزيز الصحة العامة"؛ وذلك في قاعة حمد الجاسر للمؤتمرات بجامعة الملك سعود، الذي سيقام بتاريخ 3- 5 سبتمبر 2024، وسيجمع هذا الحدث أفضل المتحدثين والخبراء في مجال تعزيز الصحة العامة، ويعد من أبرز الفعاليات الصحية المتخصصة في مجال التعزيز والتثقيف الصحي؛ مما ينسج إطارًا محليًّا للتواصل وتبادل نتائج الأبحاث والخبرات الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية، وإثرائها بتجارب الدول المتقدمة، وتأسيس طرق تعاون متبادلة، وشراكات تكاملية في القطاع الصحي والمجتمعي لتحقيق هدف مشترك واحد وهو تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض ورفع جودة الحياة في المجتمع السعودي.
وأشار رئيس الجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي الدكتور خالد بن متعب المطيري إلى أن المؤتمر سيُعَد من أبرز الفعاليات الصحية المتخصصة التي تتمركز في تقديم العلم النافع والمستدام لخدمة التخصص والمتخصصين في التعزيز والتثقيف الصحي والتي تساهم في ريادة البرامج والأبحاث المعززة للصحة.
وسيشارك في المؤتمر متحدثون من المتخصصين والأكاديميين في قطاع الصحة من ممارسين صحيين وقيادات المنظومة الصحية لتحسين الصحة العامة. كما سيستقطب المؤتمر كبرى الهيئات والشركات والمؤسسات الناشطة في القطاع الصحي والرعاية الصحية المحلية ومزودي الخدمات والمنتجات ذات الصلة، لرعاية هذا المؤتمر بفعالياته المتنوعة. كما أن دعوة المشاركة في المؤتمر سارية لجميع الجهات والمؤسسات ذات الصلة والاختصاص لتعزيز روح الوحدة وبناء جسور التعاون العلمي والعملي فيما يؤثر إيجابًا على عجلة تحقيق أهداف المؤتمر ويقرب القطاع من تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.
كما يقدم المؤتمر للباحثين وطلبة الدراسات العليا فرصةً لتقديم الأبحاث المحكمة في التخصص عبر منصات التواصل الاجتماعي للجمعية، كما يتضمن المؤتمر ١١ ورشة عمل متخصصة في مجالات التعزيز والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى معرض مصاحب للمؤتمر للمختصين في مجال التثقيف وتقديم الرعاية الصحية.