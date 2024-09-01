"تعزيز" تطلق المؤتمر السنوي للتثقيف والتعزيز الصحي في مجال الصحة العامة‎

تعتزم الجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي، والتي تعد إحدى الجمعيات العلمية في جامعة الملك سعود، إقامة مؤتمر "تعزيز" السنوي في الرياض تحت عنوان "تحقيق رؤية المملكة في مجال تعزيز الصحة العامة"؛ وذلك في قاعة حمد الجاسر للمؤتمرات بجامعة الملك سعود، الذي سيقام بتاريخ 3- 5 سبتمبر 2024، وسيجمع هذا الحدث أفضل المتحدثين والخبراء في مجال تعزيز الصحة العامة،‎ ويعد من أبرز الفعاليات الصحية المتخصصة في مجال التعزيز والتثقيف الصحي؛ مما ينسج إطارًا محليًّا للتواصل وتبادل نتائج الأبحاث والخبرات الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية، وإثرائها بتجارب الدول المتقدمة، وتأسيس طرق تعاون متبادلة، وشراكات تكاملية في القطاع الصحي والمجتمعي لتحقيق هدف مشترك واحد وهو تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض ورفع جودة ‎الحياة في المجتمع السعودي.