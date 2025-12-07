"تعليم الطائف" يحتفي بيوم التطوع العالمي.. و"الغامدي": أنتم نبض العطاء في المدارس

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لقاءً افتراضيًّا بعنوان "التطوع.. أثر يبقى"، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع 2025، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، وأكثر من 300 منسق ومنسقة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في المدارس.
ويأتي اللقاء ضمن جهود الإدارة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي داخل البيئة التعليمية، وترسيخ دوره في خدمة التنمية المجتمعية.
وتناول اللقاء توجهات وزارة التعليم المستقبلية في مجال التطوع، إلى جانب الاتجاهات الحديثة وأساليب الابتكار في تصميم وإدارة الفرص التطوعية، مع استعراض محاور تنمية الموارد البشرية ومستويات العمل التطوعي الثلاثة: العام، والمهاري، والاحترافي.
كما استعرض المتحدثون مجالات الابتكار داخل المدارس والجامعات لتمكين الطلاب والمعلمين من المشاركة في مبادرات نوعية تعزز من دور التعليم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الدكتور الغامدي أن عنوان اللقاء "التطوع أثر يبقى" يحمل دلالات عميقة تعكس قيمة التطوع وأثره المستدام، مشيرًا إلى أن قياس أثر التطوع لا يُقاس بعدد الساعات، بل بحجم التأثير في الميدان.
ووصف الدكتور الغامدي منسقي ومنسقات التطوع في المدارس بقوله: "أنتم نبض التطوع لخدمة الدين والوطن في المدارس"، مشددًا على أهمية الاستمرار في العمل بروح المبادرة، وترسيخ ثقافة التطوع كقيمة أصيلة في التعليم والمجتمع.