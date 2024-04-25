"بيئة مكة" تناقش استعداداتها لموسم الحج لعام 1445هـ

وأيضًا الاستفادة من المقومات، التي تسهم في نجاح المدن الزراعية، وفي مقدمتها تنوع الميز النسبية من المنتجات الزراعية، بمختلف محافظات المنطقة وتحقيق أهداف المبادرات على مستوى المملكة، التي تجد كل الدعم والاهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.