"بيئة مكة" تناقش استعداداتها لموسم الحج لعام 1445هـ

عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، ونائبه المهندس وليد آل دغيس، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري إدارات المكاتب والوحدات التابعة للفرع، بمقره في جدة "برج دلة".
يأتي هذا الاجتماع لمناقشة استعدادات الوزارة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1445هـ، والتأكد من جاهزية جميع الخدمات المقدمة.
كما استعرض أعمال وإنجازات مكاتب الوزارة في محافظات منطقة مكة المكرمة، خلال العام الجاري، والجهود المبذولة لخدمة المستفيدين، ونسبة رضا متلقي الخدمة في خدمات المستفيدين بالمحافظات.
كما ناقش الاجتماع أهم الاحتياجات والتحديات القائمة للمكاتب والوحدات ووضع الحلول المناسبة لها، وطرح الرؤى الجديدة للمساهمة في تسهيل سير العمل وتطويره، وتشديد عمليات الرقابة والامتثال، والمتابعة والمراقبة التي أجريت في محافظات المنطقة.
وبحث نسبة النجاح في معالجة قضايا الأراضي والتعديات في محافظات المنطقة، واستعرض القضايا العالقة مع جهات أخرى وإجراءات الوصول إلى الحلول المناسبة.
وتطرق الاجتماع إلى خطط التشجير في المحافظات، وخلق الفرص الاستثمارية للمدن الزراعية بمحافظات مكة، والعمل على المهرجانات الموسمية المتناسبة مع الميز النسبية للمحافظات، والحملات التوعوية في محافظات المنطقة لزيادة الوعي العام والفهم لسياسات ومبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأكد "الخليف"، أهمية تعظيم الفائدة من المدن الزراعية، التي تحقق كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي لمنطقة مكة المكرمة.
وأيضًا الاستفادة من المقومات، التي تسهم في نجاح المدن الزراعية، وفي مقدمتها تنوع الميز النسبية من المنتجات الزراعية، بمختلف محافظات المنطقة وتحقيق أهداف المبادرات على مستوى المملكة، التي تجد كل الدعم والاهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.