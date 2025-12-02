أمانة الأحساء تبحث مع الجمعيات سبل التمكين وتعزيز الدور التنموي في الاجتماع الدوري الأول للقطاع غير الربحي

ناقش الاجتماع الدوري الأول للجمعيات والقطاع غير الربحي، برئاسة أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، والذي عُقد في مقر الأمانة، بحضور مدير عام الشراكات والمسؤولية المجتمعية خالد العرجي، سُبل الدعم والتمكين والخطط التشغيلية للجمعيات، وتعزيز دورها في المجتمع.
كما استعرض الاجتماع جهود الأمانة في دعم القطاع غير الربحي من خلال إدارة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية العاملة في المجالات المتعددة التي تُشرف عليها الأمانة، واطّلع أمين الأحساء على أبرز المنجزات والمبادرات وتفعيل آليات الشراكات والتعاون، والإسهام في تحسين جودة الحياة لخدمة التنمية المجتمعية في الأحساء.
وأكد أمين الأحساء المهندس عصام الملا على أهمية تكامل الجهود بين القطاع البلدي والقطاع غير الربحي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبذل المزيد من الجهود لتمكين الجمعيات ودعمها وتسهيل أعمالها، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة وتمكين المبادرات النوعية التي تخدم المواطنين والمقيمين وتحقق أثرًا اجتماعيًا مستدامًا.
فيما أعرب ممثلو الجمعيات عن شكرهم وتقديرهم للأمانة على دعمها الدائم وحرصها على توفير بيئة تُمكّن الجمعيات من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية.
يُذكر أن أمانة الأحساء تُشرف على نحو 12 جمعية في 3 قطاعات: (قطاع إكرام الموتى، القطاع الإسكاني، القطاع الخدمي).