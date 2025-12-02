أمانة الأحساء تبحث مع الجمعيات سبل التمكين وتعزيز الدور التنموي في الاجتماع الدوري الأول للقطاع غير الربحي

وأكد أمين الأحساء المهندس عصام الملا على أهمية تكامل الجهود بين القطاع البلدي والقطاع غير الربحي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبذل المزيد من الجهود لتمكين الجمعيات ودعمها وتسهيل أعمالها، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة وتمكين المبادرات النوعية التي تخدم المواطنين والمقيمين وتحقق أثرًا اجتماعيًا مستدامًا.