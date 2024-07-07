أمين الطائف يوقع اتفاقية مع "وج" للتطوير تحدد الخدمات التي تُسند إلى الشركة

وقّع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي، بمكتبه اليوم، اتفاقية إطارية بين أمانة محافظة الطائف وشركة وج للتطوير (شركة تابعة للأمانة)، تحدد الأنشطة والخدمات والأصول البلدية التي يمكن أن تسند إلى الشركة، بهدف توفير خدمات بلدية عالية المستوى ومتطورة ومبتكرة، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية في شأن تنفيذ اختصاصاتها، بما يحقق توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والأمانة في الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة، وإشراك القطاع الخاص في برامج التنمية والتطوير التي تضطلع بها الأمانة، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاستثمارية المميزة والنوعية بالمحافظة.