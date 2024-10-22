"تراحم مكة" تطلق معسكر الجيل التقني الصيفي لتعزيز المهارات الإبداعية

وأوضح مدير خدمات المستفيدين عبدالعزيز الحارثي بأن البرنامج يستهدف الفئة العمرية بين 11 و15 عاماً، ويتضمن عدة محاور، من بينها التعريف بالروبوت وأهميته واستخداماته، شرح مكوناته والواجهة الأساسية، وتقديم خطوات حل المسائل، مع التركيز على تعليم الخوارزميات والمخططات الانسيابية.