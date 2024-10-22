"تراحم مكة" تطلق معسكر الجيل التقني الصيفي لتعزيز المهارات الإبداعية

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمكة المكرمة، بالتعاون مع جمعية عون للتقنية، معسكر الجيل التقني الصيفي لعام 2024 م.
ويهدف المعسكر إلى تعزيز التفكير الإبداعي لدى المشاركين من خلال تدريبهم على تركيب وبرمجة الروبوتات، ما يتيح لهم فرصة التعلم في بيئة محفزة تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.
وأوضح مدير خدمات المستفيدين عبدالعزيز الحارثي بأن البرنامج يستهدف الفئة العمرية بين 11 و15 عاماً، ويتضمن عدة محاور، من بينها التعريف بالروبوت وأهميته واستخداماته، شرح مكوناته والواجهة الأساسية، وتقديم خطوات حل المسائل، مع التركيز على تعليم الخوارزميات والمخططات الانسيابية.
وبين "الحارثي" بأن المعسكر مستمر يستمر لمدة عشرة أيام، مقدماً تجربة تعليمية تفاعلية تسهم في تطوير مهارات المشاركين التقنية وتعزيز إبداعاتهم.
الجدير بالذكر أن اللجنة مستمرة في تقديم الخدمات والبرامج للنزلاء وأسرهم، حرصاً على دعمهم وتمكينهم في مختلف المجالات.