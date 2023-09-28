بفيلم وثائقي وأوبريت "وطن طموح".. جامعة تيماء تحتفل بيوم الوطن

تصوير عبدالإله فرج العنزي: أقامت الكليةُ الجامعية بتيماء حفلًا بمناسبة اليوم الوطني الـ93، بحضور عميد الكلية الجامعية بتيماء عواد بن بايق الشمري.
بدأ الحفل بفيلم وثائقي يحكي تاريخ المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه، واستكمال مسيرته من قبل أبنائه الملوك من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بعد ذلك شاهد الجميعُ أوبريت "وطن طموح".
وتطرّقت الكلية الجامعية احتفاءً بهذه المناسبة، إلى الإنجازات التي حقّقها الوطن وأبناؤه، ضمن رؤية 2030 الطموحة التي أطلقها سمو ولي العهد.
بعد ذلك تجوّل الضيوف والطلاب في ركن مصوّر لمشاريع السعودية؛ حيث تعرّفوا خلاله على المشاريع الطموحة التي أطلقتها المملكة ضمن رؤيتها، ومن بينها: مشروع نيوم، والقديمة، ومشروعا أمالا، والبحر الأحمر، تروجينا، وذا لاين، وغيرها من المشاريع.