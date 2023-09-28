بفيلم وثائقي وأوبريت "وطن طموح".. جامعة تيماء تحتفل بيوم الوطن

بعد ذلك تجوّل الضيوف والطلاب في ركن مصوّر لمشاريع السعودية؛ حيث تعرّفوا خلاله على المشاريع الطموحة التي أطلقتها المملكة ضمن رؤيتها، ومن بينها: مشروع نيوم، والقديمة، ومشروعا أمالا، والبحر الأحمر، تروجينا، وذا لاين، وغيرها من المشاريع.