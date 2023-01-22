تدشين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمركز الموسم

دشن رئيس مركز الموسم فهد بن سعيد القحطاني، اليوم الأحد، حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال، في إطار جهود المركز الوقائية للمحافظة على خلوها من هذا المرض.
ونوّه رئيس المركز، إلى أهمية الحملة التي تستهدف الأطفال دون خمس سنوات، حاثًا أولياء الأمور على المبادرة بتطعيم أطفالهم، لوقايتهم من مرض شلل الأطفال مستقبلاً.
من جانبه قال مدير مركز الرعاية الأولية بالموسم عمر علي عريبي: إن الحملة تستهدف أطفال المواطنين والمقيمين داخل مركز الموسم وقراه، وتنفّذ على جرعتين عن طريق لقاح شلل الأطفال الفموي، وتستمر لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الأحد.