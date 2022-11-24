استئصال ورم دهني متضخم من رقبة مريض بمستشفى الملك سلمان بحائل

نجح فريق طبي في مستشفى الملك سلمان التخصصي عضو تجمع حائل الصحي، في استئصال ورم دهني متضخم من رقبة مريض بالعقد الثالث من العمر.
وتفصيلاً، قال الدكتور طلال الحميدي الشمري استشاري جراحة وجه وفكين: "إن المريض تم تحويله من أحد المراكز الطبية في مدينة الرياض، وكان يعاني من تضخم في منطقة الرقبة، وبعد الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أنه ورم دهني متضخم ويعتبر ورماً حميداً، ويحتاج إلى تدخل جراحي لاستئصاله".
وأجريت عملية استئصال الورم بقيادة رئيس الفريق الطبي الدكتور طلال الشمري، وتم استئصاله بدون مضاعفات ولله الحمد.
ويبلغ طول الورم الدهني 12 سنتيمتراً ويبلغ وزنه 62.7 جرام.
يذكر أن مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل قد أجرى 105 عمليات جراحية، واستفاد 446 مراجعاً من خدمات الطوارئ، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 2622 مستفيداً، وعدد المستفيدين من خدمات الأشعة والمختبرات 37079 مستفيداً، وبلغ عدد المنومين 172 مستفيداً، خلال الأسبوع الماضي.