استئصال ورم دهني متضخم من رقبة مريض بمستشفى الملك سلمان بحائل

وتفصيلاً، قال الدكتور طلال الحميدي الشمري استشاري جراحة وجه وفكين: "إن المريض تم تحويله من أحد المراكز الطبية في مدينة الرياض، وكان يعاني من تضخم في منطقة الرقبة، وبعد الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أنه ورم دهني متضخم ويعتبر ورماً حميداً، ويحتاج إلى تدخل جراحي لاستئصاله".