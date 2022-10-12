"تعليم جازان" تُعلن إعادة تشغيل مدرسة ابتدائية حاكمة الدغارير "للبنين"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، عن جاهزية مدرسة ابتدائية حاكمة الدغارير "بنين" التابعة لمكتب تعليم صامطة، واستقبال الطلاب والمعلمين بدءًا من الأسبوع الجاري.
جاء ذلك بعد اكتمال أعمال الصيانة التي نُفذت بالمدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 2.128.223 ريالًا، ضمن مشروعات وأعمال الصيانة التي تنفذها الإدارة العامة؛ بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لأبنائها من الطلاب والطالبات.
ووقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، ميدانيًا على جاهزية المدرسة، قائلًا: إن تنفيذ ومتابعة أعمال الصيانة لمختلف المدارس تتم بشكل مستمر، ويتم الانتهاء منها في الوقت المحدد، بهدف تهيئة بيئة تعليمية جاذبة تسهم في رفع مستويات التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية فيها، وتحقيقها لأعلى مستويات الجودة.
وأشار إلى أن "تعليم جازان" تعمل على الانتهاء من مشروعات أخرى للصيانة في الوقت المحدد.
يُذكر أن مبنى مدرسة ابتدائية حاكمة الدغارير "بنين" يتكون من دورين، ويحتوي على 12 فصلًا دراسيًا وأربع غرف إدارية، وغرفة معلمين حديثة، إضافة إلى مركز لمصادر التعلم، ومختبر علوم وآخر للحاسب الآلي، ومقصف مدرسي، وصالة رياضية وملعب عشبي، وتبلغ طاقته الاستيعابية 360 طالبًا.