"تعليم جازان" تُعلن إعادة تشغيل مدرسة ابتدائية حاكمة الدغارير "للبنين"

ووقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، ميدانيًا على جاهزية المدرسة، قائلًا: إن تنفيذ ومتابعة أعمال الصيانة لمختلف المدارس تتم بشكل مستمر، ويتم الانتهاء منها في الوقت المحدد، بهدف تهيئة بيئة تعليمية جاذبة تسهم في رفع مستويات التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية فيها، وتحقيقها لأعلى مستويات الجودة.