"كيان" تحتفل باليوم العالمي للطفل بمبادرة "من حقي أن أشارك"

احتفلت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، باليوم العالمي للطفل، بالتنسيق مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلةً بكلية التربية قسم "الطفولة المبكرة"، بمبادرة "من حقي أن أشارك".
وتضمنت المبادرة عددًا من الأركان والأنشطة التي تمثلت في : "حقي في التعليم بتوفير ألعاب تعليمية ممتعة للأطفال، حقي في اختيار مهنتي من خلال ركن تصوير فوري بحيث يختار الطفل مهنته ويتم تصويره فورًا ويستلم صورته بسرور، من حقي أن أقرأ حيث تم قراءة قصص للأطفال مع توفير الدمى لتمثيل الأدوار، حقي في اللعب حيث شارك الأطفال بألعاب حركية مختلفة تناسب أعمارهم، حقي في الغذاء الصحي، حيث صنع الأطفال سلطة الفواكه حسب اختيارهم".
وقد شارك بهذه الأركان مستفيدو "كيان" واستمتعوا بها وقضوا وقتًا مليئًا في التوعية الثقافية والصحية والمهنية والترفيهية والمشاركة الفاعلة كما قدمت لهم مسرحية هادفة بعنوان "الثعلوب الجائع" التي استمتع بها الجميع.
وزار أطفال جمعية "كيان" للأيتام عميدة الكلية التي رحبت بهم وهنأتهم باليوم العالمي للطفل وأثنت على مشاركتهم الفاعلة بالبرنامج المقدم لهم وشكرت المشرفين على الحضور. ثم تناول الجميع طعام الغداء في كافتيريا الكلية.
وفي الختام قدمت جمعية كيان الشكر والتقدير لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية التربية قسم" الطفولة المبكرة"، على تعاونها مع الجمعية وتنفيذ هذه المبادرة الهادفة والقيمة والتي تضمنت عددًا من الأركان والأنشطة.
يُشار إلى أنه حضر مبادرة "من حقي أن أشارك" الاختصاصية الاجتماعية عائشة الحبيب مسؤولة المبادرات والبرامج بجمعية كيان، وعدد من الأسر الكافلة، والدور الاجتماعية، والمتزوجات.