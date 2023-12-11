"كيان" تحتفل باليوم العالمي للطفل بمبادرة "من حقي أن أشارك"

وتضمنت المبادرة عددًا من الأركان والأنشطة التي تمثلت في : "حقي في التعليم بتوفير ألعاب تعليمية ممتعة للأطفال، حقي في اختيار مهنتي من خلال ركن تصوير فوري بحيث يختار الطفل مهنته ويتم تصويره فورًا ويستلم صورته بسرور، من حقي أن أقرأ حيث تم قراءة قصص للأطفال مع توفير الدمى لتمثيل الأدوار، حقي في اللعب حيث شارك الأطفال بألعاب حركية مختلفة تناسب أعمارهم، حقي في الغذاء الصحي، حيث صنع الأطفال سلطة الفواكه حسب اختيارهم".