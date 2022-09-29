"محلي العرضيات" يناقش خدمات البلدية والمياه وتحسين المشهد الحضري

ترأس محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، أمس الخميس، اجتماع المجلس المحلي في جلسته الرابعة، بحضور أعضاء المجلس ورؤساء ومدراء الإدارات الحكومية.
وتفصيلاً، استعرض اجتماع المجلس جدول أعمال الجلسة المطروح، ومنها طلب قرى الحوره بمركز الويد توصيل المياه لمنازلهم، وتحسين المشهد الحضري على امتداد الطريق الرئيسي للمحافظة، وإعادة تهيئة سوق الثلاثاء الشعبي بمركز الويد، وإعادة تأهيل المدخل المجاور لبلدية العرضية الشمالية.
وفي بداية الاجتماع اطلع الجميع على ما تم بشأن المطالبات السابقة التي تم الرفع بها من قبل أعضاء المجلس المحلي.