نائب الأمين العام لـ"عناية": لا يمكن أن تستقيم الحياة دون تعاون البشر

وواصل قائلًا: لنتأمل في قصة موسى عليه السلام، حين خرج مطاردًا من فرعون، يقول الله تعالى: "وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ" [القصص: 23]، رغم حالته كمطارد وجائع قام موسى بمساعدة المرأتين، مظهرًا الشهامة والمروءة، يقول الله تعالى: "فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ" [القصص: 24].