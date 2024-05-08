جامعة حفر الباطن توقع مذكرة تفاهم مع "الوطني للتعليم الإلكتروني"

وأيضاً تمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني لدى الجامعة، من خلال الشهادات الاحترافية، عبر تنظيم ورش عمل تعريفية عنها، ومساندتهم في بناء الخطة التدريبية لها، والربط مع الجهات المعتمدة لتقديم التعليم والتدريب الإلكتروني. علاوة على بحث إمكانية ربط منظومة التعليم والتدريب الرقمي FutureX، بمنصة التعليم الإلكتروني التابعة للجامعة؛ لتبادل المحتوى والبيانات، والمساندة في تقديم الدعم من المركز لبناء مسارات تعليمية مرنة تخدم احتياجات الجامعة ومنسوبيها بالشراكة مع مزودي المحتوى من الجهات المحلية والعالمية.