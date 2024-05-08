جامعة حفر الباطن توقع مذكرة تفاهم مع "الوطني للتعليم الإلكتروني"

وقعت جامعة حفر الباطن، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، في مقره بالرياض.
شهد مراسم التوقيع، رئيس الجامعة الدكتور خالد بن باني الحربي، ومدير عام المركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب والتطوير المهني، من خلال توحيد جهود تعزيز القدرات البشري، عن طريق تمكين التعليم والتدريب الإلكتروني لمنسوبي الجامعة.
وتتضمن المذكرة، تمكين الجامعة من استخراج تراخيص التعليم الإلكتروني بالمركز، وفقاً لمعاییره.
وأيضاً تمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني لدى الجامعة، من خلال الشهادات الاحترافية، عبر تنظيم ورش عمل تعريفية عنها، ومساندتهم في بناء الخطة التدريبية لها، والربط مع الجهات المعتمدة لتقديم التعليم والتدريب الإلكتروني. علاوة على بحث إمكانية ربط منظومة التعليم والتدريب الرقمي FutureX، بمنصة التعليم الإلكتروني التابعة للجامعة؛ لتبادل المحتوى والبيانات، والمساندة في تقديم الدعم من المركز لبناء مسارات تعليمية مرنة تخدم احتياجات الجامعة ومنسوبيها بالشراكة مع مزودي المحتوى من الجهات المحلية والعالمية.
كما تشمل المذكرة، التعاون في الدراسات والأبحاث والمؤشر الوطني للتعليم الرقمي، بالإضافة إلى المشاركة بموارد تعليمية مفتوحة لإضافتها في البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح لتعزيز المحتوى الموثوق وإثرائه ورفع الوعي للمجتمع.
يأتي توقيع هذه المذكرة، حرصاً من الجامعة للارتقاء بمستوى جودة التعليم الإلكتروني، من خلال توظيف الأدوات والتطبيقات التقنية في تطوير البيئة التعليمية، تعزيزاً لمتطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، وتماشياً مع رؤية السعودية 2030.