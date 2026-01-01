محافظ الطائف يطّلع على جهود المرور في تعزيز السلامة والانضباط

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، مدير إدارة المرور بالمحافظة العقيد فيصل الغامدي، الذي قدّم لسموه تقريرًا عن مؤشرات السلامة المرورية وجهود الإدارة في تعزيز الانضباط المروري ورفع مستوى السلامة على الطرق.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أبرز المبادرات والإجراءات الميدانية والتوعوية المنفّذة بالمحافظة، وما تحقق من نتائج في الحد من الحوادث المرورية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الأداء وتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وحضر اللقاء مدير التدريب بشرطة محافظة الطائف العميد تركي الحميدي.