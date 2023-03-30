"تعليم جازان" يحث الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن والسنة النبوية

حثت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي، للمشاركة والتسجيل في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية للعام 1444هـ، والهادفة إلى تشجيع الطلاب والطالبات وتحفيزهم للتنافس على حفظ كتاب الله وتلاوته وحفظ السنة النبوية المطهرة، والفهم الصحيح لهما، بما يُسهم في تعزيز الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك.
وتأتي مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية، ضمن جهود وزارة التعليم في العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وربط الناشئة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واستمرارًا لجهود القيادة الرشيدة حفظها الله في العناية بالكتاب والسنة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم وتلاوته، بما يُسهم في تعزيز الهوية الإسلامية، وتنقسم المسابقة لمسارين هما مسار حفظ القرآن الكريم وتلاوته ومسار حفظ السنة النبوية.
ويتضمن مسار حفظ القرآن الكريم خمسة فروع، وفرعين لتلاوة القرآن الكريم، في حين يأتي المسار الثاني في ثلاثة فروع خصصت لحفظ متون السنة النبوية، وتُنفذ المسابقة على خمس مراحل، حيث تنطلق المرحلة الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 رمضان بالمنافسة على مستوى المدارس، ثم المرحلة الثانية من الفترة 11 إلى 15 رمضان بتأهل الطلبة الفائزين للمنافسة على مستوى مكاتب التعليم.
تلا ذلك المرحلة الثالثة من 18 إلى 22 من الشهر الفضيل وفيها يتنافس 20 طالبًا وطالبة من كل مكتب تعليمي على مستوى إدارة التعليم، ليتأهل 20 طالبًا وطالبة إلى المرحلة الرابعة للمنافسة بين الطلاب والطالبات المؤهلين على مستوى إدارات التعليم خلال الفترة من 12 إلى 19 من شهر شوال والتي تستضيفها عن بعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة.
وفي المرحلة الخامسة والنهائية، يتنافس فيها الطلاب والطالبات المتأهلون من المرحلة السابقة للتنافس على المراكز الخمسة الأولى من كل مسار وفيها يتم تكريم الفائزين وذلك في السابع والعشرين من شهر شوال وتستضيفها حضوريًا الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.