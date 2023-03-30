"تعليم جازان" يحث الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن والسنة النبوية

تلا ذلك المرحلة الثالثة من 18 إلى 22 من الشهر الفضيل وفيها يتنافس 20 طالبًا وطالبة من كل مكتب تعليمي على مستوى إدارة التعليم، ليتأهل 20 طالبًا وطالبة إلى المرحلة الرابعة للمنافسة بين الطلاب والطالبات المؤهلين على مستوى إدارات التعليم خلال الفترة من 12 إلى 19 من شهر شوال والتي تستضيفها عن بعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة.