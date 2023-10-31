انطلاق منافسات بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية.. الخميس

ويقود التحكيم لجان تحكيم دولية ومحلية وفق الضوابط وشروط المسابقات للخيل العربية الأصيلة، فيما ستكون البطولة مختلفة مضموناً وشكلاً وبدعوة شخصيات عربية وعالمية، حيث حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على دعوة العديد من الشخصيات المهتمة برياضة الفروسية ومسابقات الجمال لحضور المهرجان الفروسي الجديد، والذي يحظى بمشاركة 227 جواداً من مختلف المناطق بالمملكة تتنافس على جميع الفئات السنية والتأهل للبطولات النهائية لـ(6) بطولات، وبرعاية ذهبية للمنافسات.