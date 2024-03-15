مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية

وتهدف الدورة التي استمرت شهرًا واحدًا، إلى إكساب المكفوفات المهارات والأساسيات اللازمة، بدءًا بالتعريف على الطريقة الصحيحة لتشغيل الحاسب وخيارات الإيقاف والمفاهيم الأساسية والملحقات المتعلقة بالحاسب الآلي، وضبط إعدادات نظام التشغيل الرئيسية، والتعرف على برامج الأوفيس وطرق استخدامها، والطريقة الصحيحة للكتابة على لوحة المفاتيح، إضافةً إلى تعليم مبادئ قارئ الشاشة NVDA للمكفوفين، والعمل بفعالية على سطح المكتب للحاسب، وكتابة النصوص باستخدام برنامج الوورد وتطبيق ذلك عملياً".