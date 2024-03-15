مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية

اختتمت اليوم، دورة أساسيات الحاسب الآلي، التي نظمها مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بمشاركة 13 مكفوفةً.
وتهدف الدورة التي استمرت شهرًا واحدًا، إلى إكساب المكفوفات المهارات والأساسيات اللازمة، بدءًا بالتعريف على الطريقة الصحيحة لتشغيل الحاسب وخيارات الإيقاف والمفاهيم الأساسية والملحقات المتعلقة بالحاسب الآلي، وضبط إعدادات نظام التشغيل الرئيسية، والتعرف على برامج الأوفيس وطرق استخدامها، والطريقة الصحيحة للكتابة على لوحة المفاتيح، إضافةً إلى تعليم مبادئ قارئ الشاشة NVDA للمكفوفين، والعمل بفعالية على سطح المكتب للحاسب، وكتابة النصوص باستخدام برنامج الوورد وتطبيق ذلك عملياً".
وأوضح مدير برامج المؤسسة صالح الشمراني، أن الدورة كانت تحت إشراف مختصات في مجال الحاسب الآلي، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات التي تواجه المكفوفين في المجتمع إلا أن لديهم قدرًا كبيرًا من الإصرار والعزيمة لإظهار قدارتهم ومواهبهم، وإن مثل هذه الدورات تساعدهم على اكتشاف واكتساب المهارات اللازمة لمواجهة تلك التحديات.