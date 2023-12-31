مستشفى ظلم العام قدم خدماته لـ 56 ألف مستفيد خلال 2023

أعلن "التجمع الصحي بالطائف"، اليوم الأحد، تقديم مستشفى ظلم العام، خدماته لـ 56336 مستفيدًا، خلال العام 2023.
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ 25884 مستفيدًا؛ فيما قدم قسما العيادات الخارجية والتنويم خدماتهما لـ 30452 مستفيدًا.
وقدّم المستشفى، للمستفيدين أكثر من 142 ألف خدمة؛ حيث أجرى قسم الأشعة 5711 فحصًا إشعاعيًّا، وقسم المختبر 85994 فحصًا مخبريًّا.
فيما قدّم قسم التغذية 48479 وجبة غذائية، وأجرى قسم العلاج الطبيعي 1488 جلسة، وقسم الغسيل الكلوي 748 جلسة.
يذكر أن مستشفى ظلم العام، يقدم خدماته لسكان مركز ظلم، وعدد كبير من المراكز والقرى والهجر المجاورة، إضافة إلى خدمة عابري الطرق الرئيسية التي تعبر المنطقة، من ضمنها طريق "الطائف- الرياض السريع"، وطريق "الحجاز القديم"، وطريق "ظلم- الخرمة".