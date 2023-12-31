مستشفى ظلم العام قدم خدماته لـ 56 ألف مستفيد خلال 2023

يذكر أن مستشفى ظلم العام، يقدم خدماته لسكان مركز ظلم، وعدد كبير من المراكز والقرى والهجر المجاورة، إضافة إلى خدمة عابري الطرق الرئيسية التي تعبر المنطقة، من ضمنها طريق "الطائف- الرياض السريع"، وطريق "الحجاز القديم"، وطريق "ظلم- الخرمة".