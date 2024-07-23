"بلدية بيشة" تنفذ حملة توعوية حول الطرق المستهدفة لتطبيق شهادة "امتثال المباني"

نفذت بلدية بيشة حملة لتوعية ملّاك المباني الواقعة ضمن الطرق المستهدفة بأهمية إصدار شهادة الامتثال قبل انتهاء الفترة التصحيحية؛ بهدف تعزيز جهود تحسين المشهد الحضري، وجاء ذلك بمشاركة المتطوعين وطلاب كلية الهندسة والمكاتب الهندسية.
وتشمل الطرق المستهدفة ومواقع امتثال المباني كلًّا من: طريق الملك سعود، طريق الملك فيصل، طريق الملك خالد، طريق الملك فهد، شارع الرياض، شارع أبو بكر الصديق، شارع أبها، شارع الإمام محمد بن عبدالوهاب، شارع الإمام البخاري، شارع مكة، شارع عمر بن الخطاب، شارع الدكتور محمد آل عمرو، طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، شارع البلدية، الشارع الغربي لجامع إمام الدعوة، شارع أبو هريرة، والشارع الواقع عليه مستوصف الحربي سابقًا.
فيما اشترطت البلديةُ استيفاءَ عدد من المتطلبات للحصول على شهادة امتثال المباني عبر خلوّ المباني من المخالفات التي تشمل عدم تنفيذ منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة للمباني التجارية، وعدم توفير ممرّ الوصول الجانبي أمام المنحدر الخاصّ لذوي الإعاقة للمباني التجارية، وجود وحدات تكييف منفصلة في كامل واجهة المبنى المطلّ على الشارع التجاري، وتعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى، وجود تمديدات "كهربائية - صحية - ميكانيكية" ظاهرة في كامل واجهة المبنى المطلّ على الشارع التجارية.
كما اشترطت "البلدية" خلوّ المباني من تغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الأمانة، وجود حواجز مشوهة "أشاير/ حديد شينكو" على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية، وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة جهة الشارع التجاري، وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة على واجهة المبنى، وجود كتابات مخالفة على كامل واجهة المبنى المطلّ على الشارع التجاري، وجود تشققات أو تلف "دهانات، تكسيات" أو صدأ على المواد المعدنية في كامل واجهة المبنى بإجمالي مساحة تزيد على متر مربع.
إضافة إلى ذلك يشترط خلوّ المباني من وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة، وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو كامل واجهة المبنى المطلّ على الشارع التجاري، وجود مظلات وهناجر خارج حدود الملكية، وضع المداخن على واجهة المبنى من دون أن تكون في جانب المبنى، أو أن يتجاوز ارتفاعها في جانب المبنى عن البناء أكثر من 2 متر، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحلّات للاشتراطات البلدية، وجود مخلّفات وموادّ بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، وجود لوحات إعلانية لمحلات تجارية مغلقة بترخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.
ودعت "البلدية "ملّاك المباني الواقعة ضمن الطرق المستهدفة إلى المبادرة بتصحيح المبنى بما يتوافق مع متطلّبات شهادة امتثال المباني.