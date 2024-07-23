"بلدية بيشة" تنفذ حملة توعوية حول الطرق المستهدفة لتطبيق شهادة "امتثال المباني"

إضافة إلى ذلك يشترط خلوّ المباني من وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة، وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو كامل واجهة المبنى المطلّ على الشارع التجاري، وجود مظلات وهناجر خارج حدود الملكية، وضع المداخن على واجهة المبنى من دون أن تكون في جانب المبنى، أو أن يتجاوز ارتفاعها في جانب المبنى عن البناء أكثر من 2 متر، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحلّات للاشتراطات البلدية، وجود مخلّفات وموادّ بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، وجود لوحات إعلانية لمحلات تجارية مغلقة بترخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.