هيئة الهلال الأحمر السعودي بنجران تستقبل إعلاميين ضمن مبادرة "إعلامي في فرع الهيئة"

وفي ختام الزيارة، التقى مدير عام فرع الهيئة بمنطقة نجران، الأستاذ محمد بن علي العسيري، بالإعلاميين وبين لهم ما يقوم به الفرع من أعمال وجهود وتطور متزايد من فترة لأخرى موضحاً دور سمو أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى على ما يقدمونه من دعم لما فيه تطوير فرع هيئة الهلال الأحمر بنجران في شتى المجالات التي يحتاجها الفرع أسوة بمناطق المملكة.