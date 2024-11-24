هيئة الهلال الأحمر السعودي بنجران تستقبل إعلاميين ضمن مبادرة "إعلامي في فرع الهيئة"

استقبلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران اليوم، مجموعة من الإعلاميين ضمن مبادرة “إعلامي في فرع الهيئة”. وكان في استقبالهم مساعد المدير العام للدعم والمساندة صالح مانع آل منصور ومدير إدارة الاتصال المؤسسي منصور مسفر الصقور. قدما شرحاً تفصيلياً عن الخدمات التي تقدمها الهيئة، سواء في المجالات الإسعافية أو المجتمعية أو التدريبية.
حيث شملت الزيارة استعراض منصة التطوع التابعة للهيئة حيث تم توضيح رحلة المتطوع منذ التسجيل وحتى انضمامه الرسمي لفريق العمل التطوعي. كما استعرض الوفد جهود الهيئة في التدريب والتوعية المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة والتطوع في المجتمع.
وخلال الجولة اطلع الإعلاميون على مركز القيادة والتحكم في المنطقة، حيث قدّم القائد الميداني شرحاً عن آلية استقبال البلاغات، ترحيلها ومتابعتها حتى وصول الفرق الإسعافية إلى موقع الحالة ونقلها إلى أقسام الطوارئ.
وفي ختام الزيارة، التقى مدير عام فرع الهيئة بمنطقة نجران، الأستاذ محمد بن علي العسيري، بالإعلاميين وبين لهم ما يقوم به الفرع من أعمال وجهود وتطور متزايد من فترة لأخرى موضحاً دور سمو أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى على ما يقدمونه من دعم لما فيه تطوير فرع هيئة الهلال الأحمر بنجران في شتى المجالات التي يحتاجها الفرع أسوة بمناطق المملكة.
كما أعرب العسيري للإعلاميين عن تقديره لزيارتهم ودورهم في تسليط الضوء على جهود الهيئة وخدماتها.
وفي نهاية اللقاء قدم العسيري دروعاً تذكارية تعبيراً عن الشكر والتقدير للإعلاميين والدور الذي يقومون به والتعاون مع الهيئة والتقاط الصور التذكاريةً.
من جانبهم، عبّر الإعلاميون عن إعجابهم بما شاهدوه من تطور في التقنيات والخدمات الإسعافية وأشادوا بالتزام الهيئة برفع مستوى الاستجابة الطارئة وخدمة المجتمع.