برئاسة سمو الأمير فيصل بن سلطان… جمعية ثَقِّف تنطلق بخطوات تنظيمية شاملة

عقدت جمعية التثقيف الصحي “ثَقِّف” اجتماعها الأول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز حيث جرى اعتماد حزمة من القرارات التنظيمية والإدارية التي تمثل انطلاقة العمل المؤسسي للجمعية.
وناقش المجلس في جلسته أبرز الخطوات العاجلة لتأسيس البنية التشغيلية وفي مقدمتها تكليف الإدارة التنفيذية والمالية واعتماد تطوير الهوية البصرية بما يتوافق مع رسالة الجمعية في تعزيز الوعي الصحي وتمكين المجتمع. كما أقر المجلس اعتماد مقر مؤقت للاجتماعات إضافة إلى تفويض رئاسة المجلس بإتمام إجراءات فتح الحسابات البنكية في عدد من البنوك المحلية تمهيدًا لإطلاق الأعمال المالية وفق متطلبات الحوكمة والضوابط النظامية.
وشهد الاجتماع أيضًا اعتماد الميثاق الأخلاقي وسياسة تعارض المصالح لإرساء أعلى معايير الشفافية إلى جانب توزيع المهام والعمل على الأعضاء خلال المرحلة الأولى، وتشمل: إعداد الخطابات الرسمية حصر الجهات المانحة تطوير الختم والمطبوعات إنشاء العنوان الوطني استكمال إجراءات السجل والرقم الموحد إنشاء المنصات الرقمية وبناء الخطة التشغيلية والموازنة كما أُعلن خلال الجلسة عن تشكيل اللجان الأساسية للجمعية، وهي: اللجنة التنفيذية – اللجنة العلمية – لجنة التسويق والاستثمار والاستدامة – لجنة المراجعة – لجنة المكافآت والترشيحات وذلك بهدف تنظيم العمل وتوزيع الأدوار بما يواكب متطلبات المرحلة التأسيسية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استثمار الخبرات في القطاع غير الربحي وتعزيز الشراكات وضمان سلامة الإجراءات القانونية من خلال التعاون مع بيوت خبرة متخصصة تمهيدًا لانطلاقة قوية تحقق أهداف الجمعية ورسالتها في رفع مستوى التثقيف الصحي وبناء مجتمع أكثر وعيًا وجودة حياة.