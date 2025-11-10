برئاسة سمو الأمير فيصل بن سلطان… جمعية ثَقِّف تنطلق بخطوات تنظيمية شاملة

وشهد الاجتماع أيضًا اعتماد الميثاق الأخلاقي وسياسة تعارض المصالح لإرساء أعلى معايير الشفافية إلى جانب توزيع المهام والعمل على الأعضاء خلال المرحلة الأولى، وتشمل: إعداد الخطابات الرسمية حصر الجهات المانحة تطوير الختم والمطبوعات إنشاء العنوان الوطني استكمال إجراءات السجل والرقم الموحد إنشاء المنصات الرقمية وبناء الخطة التشغيلية والموازنة كما أُعلن خلال الجلسة عن تشكيل اللجان الأساسية للجمعية، وهي: اللجنة التنفيذية – اللجنة العلمية – لجنة التسويق والاستثمار والاستدامة – لجنة المراجعة – لجنة المكافآت والترشيحات وذلك بهدف تنظيم العمل وتوزيع الأدوار بما يواكب متطلبات المرحلة التأسيسية.