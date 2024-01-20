هيئة تطوير منطقة عسير راعيًا رسميًا للنسخة الثانية من ملتقى السياحة السعودي بالرياض

بالإضافة إلى ذلك، ستشارك الهيئة من خلال جلسة حوارية بعنوان "عسير تسابق المستقبل" مع سعادة الرئيس التنفيذي هاشم الدباغ، ومدير عام تطوير الوجهات السياحية حاتم الحربي، ومدير عام الاستثمار الأستاذ سلطان الشهري في يوم افتتاح المعرض بعد غدٍ الاثنين، حيث ستتم مناقشة دور عسير كوجهة سياحية مستدامة في المنظومة السياحية في المملكة، والنجاحات السياحية التي حققتها حتى الآن ومن أبرزها موسم صيف 2023، وتوضيح الخطط والتوجهات المستقبلية لعام 2024، ومواصلة السعي إلى تطوير قطاع السياحة في عسير كجزء رئيس من رؤية السعودية 2030.