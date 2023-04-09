"بيئة رنية".. ردم حفرتين بعمق 25م في وادي الجاهلية

تفاعَلَ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية، بردم حفرة خطيرة، وبالقرب منها حفرة أخرى بعمق 25م في وادي الجاهلية، بعد الإبلاغ عنها والمطالبة بردمها؛ لضمان سلامة عابري الطريق والمتنزهين، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية، أن مقاول وزارة النقل حفَر الحفرتين لأخذ عينة من التربة لمعرفة قوة تحملها لتصميم قاعدة جسر، وتم معالجتهما بالردم من قِبَل المقاول تحت إشراف مكتب الوزارة بمحافظة رنية وإزالة الخطورة، وتمت مخاطبة الجهات لإكمال الإجراءات النظامية وتطبيق النظام بحقهم.
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911" والوزارة؛ حيث أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/
ودعا "الخليف" المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.