معرض لبذور النباتات والأشجار البرية ضمن مشاركة "الغطاء النباتي" بمهرجان فلفل شقراء

ويقوم منسوبو المركز بتقديم التوعية بأهداف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، التي من أهمها: الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر.