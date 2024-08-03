معرض لبذور النباتات والأشجار البرية ضمن مشاركة "الغطاء النباتي" بمهرجان فلفل شقراء

يُشارك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في فعاليّات مهرجان "فلفل شقراء الرابع"، بعددٍ من الفعاليّات، من خلال جناح يشتمل على معرض لبذور النباتات والأشجار البرية.
ويستقبل منسوبو المركز ضيوف وزوار المهرجان خلال جناح المركز، الذي يتضمن تقديم عدد من الخدمات؛ إذ يتم تقديم عرض توضيحي وشرح تفصيلي لمجموعة من البذور البرية، كبذور الأرطى والغضا والعاذر والسدر البري والبلدي.
ويشتمل الجناح على عرض لبذور الطلح والسمر والقرض، إضافة إلى بذور الرمث والخزامى والسعدان وبعض النباتات العطرية كالشيخ والعبيثران والقيصوم.
ويقوم منسوبو المركز بتقديم التوعية بأهداف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، التي من أهمها: الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر.
ويقدم المركز لزوار المهرجان شرحًا لأهم مهامه التي تتركز على وضع مبادرات وبرامج ومشروعات لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومتابعة تنفيذها، وتطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته والموارد الوراثية النباتية، والعمل على زيادة نسبة الغطاء النباتي في جميع مناطق التنمية.
وتتضمن مهام المركز: إدارة المشاتل وبنوك البذور العائدة للمركز لإنتاج الشتلات للنباتات البرية والساحلية لدعم مبادرات تنمية الغطاء النباتي وحفظ الموارد الوراثية النباتية، ووضع الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وتنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الغطاء النباتي.
ويحظى جناح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المهرجان، بمتابعة وإشراف ممثل المركز في محافظة شقراء فهد الدعجاني الذي يترأس فريق العمل في الجناح المشارك في المهرجان.