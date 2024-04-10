"تعليم الطائف" يعايد الجهات الحكومية بـ 1000 رسالة تهنئة

تزامنًا مع عيد الفطر المبارك لعام 1445 بعثت الإدارة العامة للتعليم بالطائف أكثر من 1000 رسالة تهنئة بالعيد السعيد للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي في المحافظة، تحمل في طياتها تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك.