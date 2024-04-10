"تعليم الطائف" يعايد الجهات الحكومية بـ 1000 رسالة تهنئة

تزامنًا مع عيد الفطر المبارك لعام 1445 بعثت الإدارة العامة للتعليم بالطائف أكثر من 1000 رسالة تهنئة بالعيد السعيد للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي في المحافظة، تحمل في طياتها تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك.
ويأتي ذلك ترسيخًا لرسالتها وأهدافها وقيمها وغاياتها لدى الجمهور وتوثيق صلة الإدارة العامة بالمؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. وتعزيز الروابط بين إدارة التعليم والجهات الحكومية والأهلية والجمهور الداخلي والخارجي، بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة ومواكبة لتطوير التعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.