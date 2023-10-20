كراعٍ ماسيّ.. أمانة الطائف تدعم ملتقى الاستثمار من تنظيم جمعية طويق للمعارض

ولفتت إلى تكامل الاستعدادات لانطلاق فعاليات الملتقى في مدينة الطائف وإبراز المقومات الاستثمارية في مدينة الورد الواعدة بالفرص، حيث سيكون الملتقى فرصة لتجمع رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك من خلال الحوارات وورش العمل والمعرض المصاحب، وعدت المملكة بفضل ما تعيشه من تقدم متسارع في مختلف المجالات، أصبحت مقصدًا للمستثمرين وأهل المال والأعمال.