كراعٍ ماسيّ.. أمانة الطائف تدعم ملتقى الاستثمار من تنظيم جمعية طويق للمعارض

بحثت أمانة الطائف "الراعي الماسي" تكامل الاستعدادات لملتقى الطائف للاستثمار، والذي تنظمه جمعية طويق للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 نوفمبر وحتى 7 نوفمبر 2023م، بقاعة فندق ميرديان الهدا.
واستعرضت رئيسة مجلس إدارة جمعية طويق للمعارض والمؤتمرات سعاد الموسى، خلال لقائها بأمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي دعم الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف للملتقى، والاستعدادات التي تمت خلال الفترة الماضية لتحقيق النجاح المنشود.
وأشار إلى أن الملتقى يستهدف المستثمرين ورجال ورواد الأعمال؛ حيث سيتم تبادل الخبرات، وإبراز المقومات الاستثمارية في محافظة الطائف المصيف الأول بالمملكة، والتي تعد من أهم المحافظات السياحية السعودية وبها العديد من المقومات والإمكانات السياحية الرائدة والمميزة.
وأكدت أنه سيتم إطلاع المشاركين في الملتقى على الفرص الاستثمارية النوعية والواعدة المتاحة في المحافظة، والجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية المختصة لدعم وتعزيز الاستثمار في الطائف.
وذكرت نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة أمل الهزاني أن الملتقى يمثل خطوة جديدة تؤكد على النهضة الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر.
ولفتت إلى تكامل الاستعدادات لانطلاق فعاليات الملتقى في مدينة الطائف وإبراز المقومات الاستثمارية في مدينة الورد الواعدة بالفرص، حيث سيكون الملتقى فرصة لتجمع رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك من خلال الحوارات وورش العمل والمعرض المصاحب، وعدت المملكة بفضل ما تعيشه من تقدم متسارع في مختلف المجالات، أصبحت مقصدًا للمستثمرين وأهل المال والأعمال.
ويأتي دعم أمانة الطائف كراعٍ ألماسي للملتقى لأهمية الاستثمار في خطط وبرامج التنمية والتطوير الجارية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويظهر الملتقى التزام المملكة بتعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية، كما يتيح للمشاركين فرصة لاكتشاف فرص استثمارية جديدة وبناء شراكات استراتيجية واعدة انطلاقًا نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا.
يُذكر أن جلسات ملتقى الطائف للاستثمار ستبحث "تحديات مشاريع الطاقة النظيفة، و"الطائف في استقبال الحجيج وزوار بيت الله"، و"استدامة الأمن الغذائي في الطائف"، و"الاستثمار في التقنية"، ويتم خلال الملتقى تقديم حوارات ثرية بمشاركة قيادات التنمية والتطوير في المملكة، واستعراض استثمارات صندوق الاستثمارات السعودية في المحافظة.