أهالي المظيلف يحتفلون باليوم الوطني باستعراض الخيول العربية والألعاب النارية

برعاية بلدية المظيلف، وتنظيم جمعية التنمية الأهلية بالمركز، احتفل أهالي المظيلف بذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين بعدد من الفعاليات والرقصات الشعبية والألعاب النارية، واستعراض الخيل العربية الأصيلة، بمشاركة أطياف المجتمع كافة تعبيرًا عن فرحتهم بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.