أهالي المظيلف يحتفلون باليوم الوطني باستعراض الخيول العربية والألعاب النارية

برعاية بلدية المظيلف، وتنظيم جمعية التنمية الأهلية بالمركز، احتفل أهالي المظيلف بذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين بعدد من الفعاليات والرقصات الشعبية والألعاب النارية، واستعراض الخيل العربية الأصيلة، بمشاركة أطياف المجتمع كافة تعبيرًا عن فرحتهم بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وقد عبّر عدد من الوجهاء وشيوخ القبائل عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء هذه المناسبة الغالية على كل مواطن سعودي.
كما شكر الأهالي رئيس بلدية المظيلف، المهندس بالقاسم المقعدي، على تنظيم هذه الفعالية، وكذلك رئيس جمعية التنمية الأهلية بالمظيلف غندور السهيمي.