بتكلفة بلغت 25 مليون ريال.. "تعليم ينبع" يتسلم عدداً من المشاريع التعليمية

من جانبه، أوضح مدير إدارة المباني المهندس عبدالوهاب فلاته، أن المشاريع شملت استكمال مشروع مبنى مدرسة عبدالرحمن بن عوف، وابتدائية المربع، وابتدائية القراصة، ومشروع تأهيل مدرسة متوسطة الجابرية، ومدرسة أبي طلحة الأنصاري، ومدرسة صفوان بن قدامه، والتي تشمل في مجملها على 98 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تقدر بنحو 2880 طالباً وطالبة في مراحل التعليم العام، وضمت المباني عديد المكاتب والمرافق والمعامل والمكاتب الإدارية التي تتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية للطلبة.