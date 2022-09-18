بتكلفة بلغت 25 مليون ريال.. "تعليم ينبع" يتسلم عدداً من المشاريع التعليمية

تسلمت إدارة تعليم ينبع منذ بدء العام الدراسي 1444هـ عدداً من المشاريع التعليمية والتي تضمنت استكمال وتأهيل ست مدارس بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها، بتكلفة بلغت 25 مليون ريال.
وأكد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي خلال زياراته الدورية للمدارس الجديدة والمدارس التي تم تأهيلها وترميمها، على ما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة، للارتقاء بالتعليم والتعلّم في المملكة، مثمناً جهود وزارة التعليم في تهيئة البيئة المدرسية على الصعيد الإنشائي بكافة المتطلبات الكفيلة بإخراج المشاريع التعليمية بنماذج مميزة؛ لتساهم في تجويد نواتج التعلم وتحسين المخرجات التعليمية من خلال توفير البيئة التعليمية الآمنة والجاذبة.
ووقف مدير التعليم على مرافق المدارس والفصول الدراسية والفناء الداخلي والخارجي والصالات متعددة الأغراض، وتفقد مخارج الطوارئ والمقاصف والمعامل وغيرها من المرافق والتي نفذت وفق أحدث المواصفات لتوفير أجواء تعليمية مثلى تعزّز المخرجات التعليمية.
من جانبه، أوضح مدير إدارة المباني المهندس عبدالوهاب فلاته، أن المشاريع شملت استكمال مشروع مبنى مدرسة عبدالرحمن بن عوف، وابتدائية المربع، وابتدائية القراصة، ومشروع تأهيل مدرسة متوسطة الجابرية، ومدرسة أبي طلحة الأنصاري، ومدرسة صفوان بن قدامه، والتي تشمل في مجملها على 98 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تقدر بنحو 2880 طالباً وطالبة في مراحل التعليم العام، وضمت المباني عديد المكاتب والمرافق والمعامل والمكاتب الإدارية التي تتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية للطلبة.