"الزراعة العضوية" تستعرض أدوارها في أكبر تجمع لمهرجان الحبحب العثري بالمملكة

من جهته، أوضح مدير قسم الجمعيات الزراعية والتسويق بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وممثل إدارة الزراعة العضوية "منصور بن عبدالرزاق نواب"، أن هذا المهرجان المحلي والذي يحمل اسم "الحبحب العثري" يحظى بمشاركة واسعة من الجهات المحلية ولزيادة حركة نمو نشاط الزراعة العضوية ما حدا بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن تضع على عاتقها مسؤولية تنظيم هذا النشاط وتنميته وتطويره بما يتوافق مع التوجه العالمي.