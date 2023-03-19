"الزراعة العضوية" تستعرض أدوارها في أكبر تجمع لمهرجان الحبحب العثري بالمملكة

شاركت إدارة الإنتاج العضوي في مهرجان الحبحب الثاني بمحافظة الليث.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن إدارة الزراعة العضوية شريك إستراتيجي لهذا المهرجان الذي يعد ثاني مهرجان متخصص بزراعة الحبحب العثري يقام في المحافظة.
وتسعى الإدارة من خلال هذه المشاركة لإبراز أدوارها في تنمية وتطوير نشاط الزراعة العضوية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعاملين في نشاط الزراعة العضوية من المشاركة تحت مظلتها، سواء كانوا مزارعين أو شركات ذات علاقة بالزراعة العضوية.
من جهته، أوضح مدير قسم الجمعيات الزراعية والتسويق بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وممثل إدارة الزراعة العضوية "منصور بن عبدالرزاق نواب"، أن هذا المهرجان المحلي والذي يحمل اسم "الحبحب العثري" يحظى بمشاركة واسعة من الجهات المحلية ولزيادة حركة نمو نشاط الزراعة العضوية ما حدا بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن تضع على عاتقها مسؤولية تنظيم هذا النشاط وتنميته وتطويره بما يتوافق مع التوجه العالمي.
وستسعى الإدارة للاستفادة من هذا الحدث لإبراز أدوارها أمام الزوار إضافة إلى الفوائد التي يتميز بها هذا النوع من الزراعة بيئياً ومساهمته في المحافظة على التوازن البيئي والموارد الطبيعية وتنمية المجتمع الريفي.