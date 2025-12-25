"بيئة مكة" تنفذ جولة رقابية على منافذ بيع المنتجات العضوية

وتركزت الجولة على التحقق من سلامة المستندات النظامية، ومراجعة شهادات الاعتماد والتصنيف للمنتجات، إضافة إلى التأكد من مطابقة الإجراءات المتبعة للاشتراطات المعتمدة، بما يضمن صحة المعلومات المعروضة للمستهلك، وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق.