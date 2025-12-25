"بيئة مكة" تنفذ جولة رقابية على منافذ بيع المنتجات العضوية

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة الزراعة، وبمشاركة مندوب إدارة الزراعة العضوية بالوزارة المهندس سحيم الدوسري، جولة رقابية ميدانية على أحد منافذ بيع المنتجات العضوية، ضمن الجهود المستمرة لمتابعة التزام تلك المنافذ بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
وتركزت الجولة على التحقق من سلامة المستندات النظامية، ومراجعة شهادات الاعتماد والتصنيف للمنتجات، إضافة إلى التأكد من مطابقة الإجراءات المتبعة للاشتراطات المعتمدة، بما يضمن صحة المعلومات المعروضة للمستهلك، وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك، وضمان توفر منتجات عضوية آمنة وموثوقة، وتعزيز الرقابة على سلاسل التوريد والتسويق، بما يرفع من جودة المنتجات ويعزز ثقة المجتمع بها.
كما تهدف هذه الجهود إلى تفعيل الدور الرقابي والتوعوي للوزارة، ودعم تطبيق أنظمة الزراعة العضوية، بما يحقق الاستدامة الزراعية، ويرفع كفاءة القطاع، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.