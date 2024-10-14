محاضرة عن جهود "ابن بليهد" في خدمة التراث بديوانية آل حسين التاريخية

أقامت ديوانية “آل حسين” التاريخية بالتعاون مع الجمعية الجغرافية في جامعة الملك سعود، محاضرة علمية بعنوان “العلامة محمد بن عبد الله بن بليهد وجهوده في خدمة التراث”. سلطت المحاضرة الضوء على علم البلدان، وأبرزت تطور هذا العلم عبر تاريخنا الإسلامي من خلال استعراض رموزه وإنجازاته وأهميته الحضارية والثقافية.
وتطرقت المحاضرة أيضًا إلى السيرة الذاتية للشيخ محمد بن عبد الله بن بليهد، منذ مولده في بلدة “غسلة” عام 1300هـ (1883م) حتى وفاته في 1377/8/27هـ (1958م). واستعرضت المحاضرة جهوده في تأصيل التراث الجغرافي والثقافي للجزيرة العربية، وألقت الضوء على علاقته بالملك عبد العزيز والملك فيصل، والدور البارز الذي قام به في توثيق التراث وتقديمه للباحثين والمهتمين. كما تمت الإشارة إلى الثناء الكبير الذي تلقاه من معاصريه.
كما تناولت المحاضرة بشكل مفصل كتاب “صحيح الأخبار عما ورد في بلاد العرب من الآثار” للشيخ بليهد، حيث ركزت على الأسباب التي دفعته لتأليفه، والمنهجية التي اتبعها، والتحديات التي واجهها في إنجاز هذا العمل الموسوعي. وقد أظهرت المحاضرة أهمية الكتاب كمرجع تاريخي وجغرافي للباحثين والمهتمين بتراث الجزيرة العربية.
قدم المحاضرة وأدارها الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحسين، وشهدت حضورًا كبيرًا من الأدباء والمثقفين الذين شاركوا بنقاشات مثمرة حول جهود الشيخ ابن بليهد في توثيق عددٍ من الكتب التي تُسهم في خدمة التراث وتدعم الجغرافيا والتاريخ في المملكة العربية السعودية.
وفي ختام المحاضرة، قام المشرف على الديوانية ورئيس الجمعية الجغرافية بتكريم المحاضر البروفيسور عبداللطيف الحميد تقديرًا لجهوده وإسهاماته في إثراء المحاضرة بمعلومات قيمة.