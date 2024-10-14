محاضرة عن جهود "ابن بليهد" في خدمة التراث بديوانية آل حسين التاريخية

وتطرقت المحاضرة أيضًا إلى السيرة الذاتية للشيخ محمد بن عبد الله بن بليهد، منذ مولده في بلدة “غسلة” عام 1300هـ (1883م) حتى وفاته في 1377/8/27هـ (1958م). واستعرضت المحاضرة جهوده في تأصيل التراث الجغرافي والثقافي للجزيرة العربية، وألقت الضوء على علاقته بالملك عبد العزيز والملك فيصل، والدور البارز الذي قام به في توثيق التراث وتقديمه للباحثين والمهتمين. كما تمت الإشارة إلى الثناء الكبير الذي تلقاه من معاصريه.