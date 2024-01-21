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"البابطين" يتسلم التقرير نصف السنوي للبرامج التعليمية والإصلاحية بسجن المجمعة
نوه خلال استقباله مدير شعبة سجن بالمحافظة بما يقدم للنزلاء من خدمات
استقبل محافظ المجمعة المكلف خالد بن محمد البابطين في مكتبه بديوان المحافظة مدير شعبة سجن محافظة المجمعة المقدم ناصر بن نمر الزيادي.
وقدم "الزيادي" التقرير نصف السنوي للبرامج التعليمية والأنشطة الإصلاحية المقدمة للنزلاء في سجن المحافظة ، انطلاقًا من توجيهات ولاة الأمر الذين يولون المواطن كل أسباب الرعاية والاهتمام.
وأعرب "البابطين" عن شكره وتقديره لما تقدمه الشعبة للنزلاء من برامج وأنشطة إصلاحية تعود عليهم بالنفع والفائدة ليكونوا لبنة صالحة تخدم المجتمع..