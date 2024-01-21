"البابطين" يتسلم التقرير نصف السنوي للبرامج التعليمية والإصلاحية بسجن المجمعة

وقدم "الزيادي" التقرير نصف السنوي للبرامج التعليمية والأنشطة الإصلاحية المقدمة للنزلاء في سجن المحافظة ، انطلاقًا من توجيهات ولاة الأمر الذين يولون المواطن كل أسباب الرعاية والاهتمام.