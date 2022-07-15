"عيدكم علينا".. يدخل الفرحة على الأيتام وذوي الإعاقة والمنومين خلال أيام العيد

نفذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية وبدعم ورعاية من تطبيق جيني، برنامج (عيدكم علينا) بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2022م، من خلال مجموعة من البرامج المنوعة للاحتفاء بعدد من شرائح المجتمع الغالية على قلوبنا جميعاً، وهم الأيتام، وعدد من ذوي الإعاقة، والأطفال المنومين بالمستشفيات.
تمت مشاركة الجميع احتفالاتهم وفرحتهم بعيد الأضحى من خلال تقديم مجموعة من البرامج الترفيهية الموجهة لكل فئة مع توزيع العيديات والهدايا الخاصة لهم والاطمئنان عليهم، من باب مشاركتهم فرحتهم وإدخال البهجة والسرور على أنفسهم في مناسبة يسودها الفرح والسرور.
ويأتي البرنامج بدعم ورعاية "جيني"، من باب الإسهام في تكريس المسؤولية الاجتماعية؛ حيث أضحى التطبيق من أهم الجهات السبّاقة في دعم كل ما فيه فائدة المجتمع وخلق حراك في هذا المجال؛ مؤكدة أنه ينتهج مبدأ تفعيل المسؤولية الاجتماعية كأحد مكونات الشركة ومواكبة لرؤية 2030 التي كان من أحد مستهدفاتها دمج الفئات الخاصة مع المجتمع.