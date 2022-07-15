"عيدكم علينا".. يدخل الفرحة على الأيتام وذوي الإعاقة والمنومين خلال أيام العيد

ويأتي البرنامج بدعم ورعاية "جيني"، من باب الإسهام في تكريس المسؤولية الاجتماعية؛ حيث أضحى التطبيق من أهم الجهات السبّاقة في دعم كل ما فيه فائدة المجتمع وخلق حراك في هذا المجال؛ مؤكدة أنه ينتهج مبدأ تفعيل المسؤولية الاجتماعية كأحد مكونات الشركة ومواكبة لرؤية 2030 التي كان من أحد مستهدفاتها دمج الفئات الخاصة مع المجتمع.