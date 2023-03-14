مستشفى القنفذة العام يحصل على اعتماد "سباهي" للمنشآت الصحية

حصل مستشفى القنفذة العام على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، بعد اجتيازه للاشتراطات والمعايير المطلوبة.
ويأتي حصول المستشفى على هذا الاعتماد، ليعزز ثقة المجتمع في جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة.
وأوضح مدير "صحة القنفذة" الدكتور أحمد العمري لـ"سبق" أن جميع مستشفيات صحة القنفذة حصلت على اعتماد سباهي للمنشآت الصحية.
وأضاف "العمري": نسعى لتطوير وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وأشكر عبر "سبق" -السبّاقة في الأخبار والمتميزة في نقلها- جميع الزملاء القائمين على الخدمات الصحية؛ مضيفًا أن هدف الجميع هو سلامة المرضى ورضاهم غايتنا.