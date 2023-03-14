مستشفى القنفذة العام يحصل على اعتماد "سباهي" للمنشآت الصحية

وأضاف "العمري": نسعى لتطوير وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وأشكر عبر "سبق" -السبّاقة في الأخبار والمتميزة في نقلها- جميع الزملاء القائمين على الخدمات الصحية؛ مضيفًا أن هدف الجميع هو سلامة المرضى ورضاهم غايتنا.