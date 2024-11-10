إقبال لافت على معرض الحِرف اليدوية في مهرجان وادي السلف

ويواكب وجود معرض الحِرف اليدوية التوجه الوطني لدعم هذه الفنون، الذي تمثَّل في إعلان تسمية 2025 عام الحِرف اليدوية، كما يعكس ذلك الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة للرشيدة لهذه الفنون الثقافية والموروث التراثي الأصيل.