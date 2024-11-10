إقبال لافت على معرض الحِرف اليدوية في مهرجان وادي السلف

شهد معرض الحِرف اليدوية في مهرجان وادي السلف، الذي تقيمه هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة حائل، إقبالاً لافتًا من الزوار المهتمين بالتراث الشعبي.
وتعرَّف الزوَّار خلال اليوم الرابع من المهرجان على أبرز المنتجات المحلية التي تمثل تراث حائل، وأبرز المنسوجات والمشغولات اليدوية التي تعكس الهوية الوطنية والثقافية للمنطقة.
وتأتي إقامة مثل هذه المعارض داخل المهرجان في إطار الدعم والتمكين المستمرَّيْن اللذين تقدمهما هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية للمهتمين بالحِرف اليدوية من المجتمعات المحلية؛ إذ تعمل على تهيئة جميع السبل الممكنة للحفاظ على هذا الموروث الأصيل.
ويواكب وجود معرض الحِرف اليدوية التوجه الوطني لدعم هذه الفنون، الذي تمثَّل في إعلان تسمية 2025 عام الحِرف اليدوية، كما يعكس ذلك الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة للرشيدة لهذه الفنون الثقافية والموروث التراثي الأصيل.