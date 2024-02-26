"مدير مساجد شقراء" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم التأسيس

رفع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شقراء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراشد، ومنسوبو الإدارة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، معبّرين عن مشاعرهم تجاه الوطن وذكرى ثلاثة قرون لتأسيسه.
وقال الشيخ الراشد: "إن الذكرى الخالدة ليوم التأسيس تمر علينا كل سنة لتحيي فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بالنعم الكبيرة التي منحها لنا ربنا سبحانه في هذا الوطن المبارك".
وأضاف: "المناسبة تذكرنا بمؤسس هذه البلاد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- واستمرار أبنائه وأحفاده ببقاء هذه الدولة المباركة قائمة إلى يومنا هذا متمسكةً بمبادئها التي قامت عليها".
وأشار إلى ما تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والتنمية الشاملة في كل المجالات من خلال رؤية المملكة 2030 والتي أصبحت واقعًا ملموسًا بفضل الله ثم بفضل حكمة ودعم قيادتنا أيدها الله.
وتابع قائلاً : "نسأل الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يوليان هذه البلاد من أعمال كبيرة خدمة لهذه البلاد وللإسلام والمسلمين وأن يديم علينا الأمن والأمان ورغد العيش انه سميع مجيب".