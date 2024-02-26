"مدير مساجد شقراء" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم التأسيس

وأشار إلى ما تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والتنمية الشاملة في كل المجالات من خلال رؤية المملكة 2030 والتي أصبحت واقعًا ملموسًا بفضل الله ثم بفضل حكمة ودعم قيادتنا أيدها الله.