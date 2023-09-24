"وكيل محافظة المجمعة": مناسبةٌ تذكّرنا بتوحيد شتات هذا الكيان على يد الملك المؤسس

وأضاف هذه المناسبة تُذَكّرنا أيضًا بما وصلنا إليه من تقدم ورفعة وعزة على يد من خلفه من أبنائه الملوك البررة الذين قادوا خطط البناء والتنمية، وحافظوا على الوطن وأمنه في كل الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة.