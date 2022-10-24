المطلق يرأس الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية لتعليم القرآن الكريم

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات منها: إقرار التقرير المالي للربع الثاني لعام 2022م، وإقرار تقرير أداء الجمعية النصفي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.