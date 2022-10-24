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المطلق يرأس الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية لتعليم القرآن الكريم

ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله
الشيخ عبدالله المطلق يرأس الاجتماع
الشيخ عبدالله المطلق يرأس الاجتماع
سبق
سبق

رأَسَ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه - تعلَّم -، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية لهذا العام 2022م، وذلك بمقر الجمعية بالرياض.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات منها: إقرار التقرير المالي للربع الثاني لعام 2022م، وإقرار تقرير أداء الجمعية النصفي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.

واستعرض المجلس في بداية اجتماعه تقرير الأنشطة والبرامج للنصف الأول من عام 2022م، مثمناً ما تم بذله من جهود وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.

عبدالله المطلق
جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه
رئيس مجلس إدارة جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه

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