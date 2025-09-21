"تعليم الطائف" يطلق حملة توعوية للحد من إطعام قرود البابون

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في بث رسائل توعوية موجّهة للطلاب والطالبات والمجتمع المحلي، ضمن حملة اتصالية من وزارة التعليم تهدف إلى مكافحة السلوكيات الخاطئة المرتبطة بإطعام قرود البابون، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ورفع مستوى الوعي البيئي، عبر التأكيد على خطورة إطعام هذه الحيوانات وتأثيره السلبي على توازن الحياة الفطرية، وسلوكيات القرود التي بدأت تظهر في المناطق السكنية والمرافق العامة.
وأكدت الإدارة أن الحملة تشمل رسائل مرئية ومقروءة موجّهة للطلاب والكوادر التعليمية وأولياء الأمور، إلى جانب تثقيفهم بالقوانين والتنظيمات ذات العلاقة التي تحظر هذا النوع من التغذية العشوائية للحيوانات البرية.