"تعليم الطائف" يطلق حملة توعوية للحد من إطعام قرود البابون

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ورفع مستوى الوعي البيئي، عبر التأكيد على خطورة إطعام هذه الحيوانات وتأثيره السلبي على توازن الحياة الفطرية، وسلوكيات القرود التي بدأت تظهر في المناطق السكنية والمرافق العامة.