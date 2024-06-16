"وقاء عسير".. يواصل حملته بالعيد على نقاط البيع والمسالخ والحظائر

وأكد أن فرع "وقاء" بالمنطقة يقدم دورًا حيويًا مهمًا لتوعية المواطنين والمقيمين من خلال الحملة؛ بهدف زيادة الوعي بأهمية تحصين المواشي، واستخدام أفضل الممارسات الصحية، والقيام بعمليات الرقابة وفحص المواشي للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض الوبائية، وتقديم الإرشادات الصحية البيطرية إلى مربي الماشية، وتوعية المواطنين والمقيمين وتثقيفهم عن أهم الاشتراطات الصحية والشرعية اللازمة عند اختيار الأضحية.