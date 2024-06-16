"وقاء عسير".. يواصل حملته بالعيد على نقاط البيع والمسالخ والحظائر

يواصل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها 'وقاء' بمنطقة عسير، حملة (وقاء.. يهتم بأضحيتك)، التي ينفذها على نقاط البيع والمسالخ والحظائر والطرقات العامة بالمنطقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وصرّح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة عسير المهندس علي سلطان آل عبدالرحمن، بجاهزية الفرق الميدانية بإدارة الصحة الحيوانية، لخدمة المواطنين والمقيمين من مرتادي نقاط البيع والحظائر لاختيار أضاحيهم خلال أيام العيد.
وأكد أن فرع "وقاء" بالمنطقة يقدم دورًا حيويًا مهمًا لتوعية المواطنين والمقيمين من خلال الحملة؛ بهدف زيادة الوعي بأهمية تحصين المواشي، واستخدام أفضل الممارسات الصحية، والقيام بعمليات الرقابة وفحص المواشي للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض الوبائية، وتقديم الإرشادات الصحية البيطرية إلى مربي الماشية، وتوعية المواطنين والمقيمين وتثقيفهم عن أهم الاشتراطات الصحية والشرعية اللازمة عند اختيار الأضحية.