أكثر من 650 ألف مستفيد من جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة خلال سبتمبر الماضي

من جهته ، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد العزيز بن محمد الغامدي أن الجمعية احتفت باليوم الوطني السعودي من خلال عدد من البرامج المنفذة في محافظتي جدة والطائف بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، والغرفة التجارية ومركز التأهيل الشامل بالطائف ، مركز حي البساتين بجدة وأربع جمعيات أهلية، بالإضافة إلى مشاركة (14) فريقًا تطوعيًا بالإضافة إلى فرقة السمو الشعبية ومتحف حرف الأولين بمكة، وقد بلغ إجمالي الحضور والمنظمين للاحتفالات 518 (رجل / امرأة / طفل).