أكثر من 650 ألف مستفيد من جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة خلال سبتمبر الماضي

أصدرت جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة تقريرها لبرامج ومشاريع السقاية والرفادة المنفذة خلال شهر سبتمبر 2025م ، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية (775,011) ريال (سبعمائة وخمس وسبعون ألفا واحد عشر ريالاً) استفاد منها 673,225 مستفيد من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام والمصلين في مساجد مكة المكرمة داخل حد الحرم بالإضافة إلى الأسر المحتاجة.
وكشف التقرير عن شراكة الجمعية مع لجنة السقاية والرفادة حيث تم توزيع 510,000 عبوة ماء بارد لسقيا المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام في محطات النقل المؤدية للحرم المكي، و 142,800 عبوة ماء في ثلاجات الجمعية بمساجد العاصمة المقدسة داخل حد الحرم ، إضافة إلى 20,400 عبوة في ثلاجة الجمعية بمواقف حجز الزايدي ، كما ساهمت الجمعية بتوفير سبل الحياة الكريمة والبيئة الصحية للأسر المستفيدة حيث دشنت مشروع "بيئة نقية وسقيا مستدامة" في سكن الأسر بتوفير خمس محطات تحليه محطات تحلية على ٧ مراحل كما وفرت 5 برادات ماء.
كما أشار "التقرير" إلى تدشين مبادرة "تقني أخضر" البيئية بالتعاون مع الكلية التقنية بجدة ، والتي تأتي استجابةً لتوجهات المملكة نحو الاستدامة البيئية ضمن رؤية 2030، حيث يتم الدمج بين المهارات التقنية للمتدربين وبين الوعي البيئي لتقديم حلول عملية ومشاريع تطوعية تعزز ثقافة التطوع البيئي وربط التخصصات التقنية بالاحتياجات البيئية للمجتمع، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام.
من جهته ، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد العزيز بن محمد الغامدي أن الجمعية احتفت باليوم الوطني السعودي من خلال عدد من البرامج المنفذة في محافظتي جدة والطائف بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، والغرفة التجارية ومركز التأهيل الشامل بالطائف ، مركز حي البساتين بجدة وأربع جمعيات أهلية، بالإضافة إلى مشاركة (14) فريقًا تطوعيًا بالإضافة إلى فرقة السمو الشعبية ومتحف حرف الأولين بمكة، وقد بلغ إجمالي الحضور والمنظمين للاحتفالات 518 (رجل / امرأة / طفل).
وفي سياق العمل التطوعي ، نوه "الغامدي" بجهود الفرق التطوعية مشيراً إلى أن إجمالي الفرص التطوعية في مايو بلغ (32) فرصة قدم من خلالها (1,217) متطوعـ/ـه (9,956) ساعة تطوعية وبلغ العائد الاقتصادي وفق المنصة الوطنية للعمل التطوعي ( 250,721.59 ريال ) ونسبة الرضا : 98.63%.
يذكر أن جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة تعمل في نطاق منطقة مكة المكرمة، وتم تأسيسها في 11 ربيع الثاني 1445هـ لتحقق رسالتها نحو الريادة في السقاية والرفادة بالمنطقة وخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام . وتستقبل تبرعاتها عبر مركز التبرعات الإلكتروني على الرابط : nmamkkyah.sa